ИК-камеры в наушниках будут анализировать окружающее пространство и передавать данные для обработки алгоритмами Apple Intelligence.

Марк Гурман, авторитетный инсайдер из Bloomberg, пишет, что Apple активно работает над новым поколением AirPods, которые будут не просто наушниками, а полноценным устройством с "умным зрением" благодаря встроенным ИК-камерами.

Такие камеры не будут использоваться для фото- или видеосъемки. Они помогут наушникам анализировать окружающее пространство в режиме реального времени. Впоследствии эти сведения будут обрабатываться ИИ Apple Intelligence для предоставления человеку информации об окружении.

Благодаря "умному зрению" AirPods смогут определять местоположение пользователя с большей точностью, анализируя вывески, номера домов и другие ориентиры. Навигация тоже станет интуитивнее – достаточно повернуть голову в нужную сторону, и устройство подскажет направление. Кроме того, данная технология поможет людям с нарушением зрения, обнаруживая препятствия на их пути.

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Когда именно такие AirPods появятся на рынке – в настоящий момент неизвестно. Как сообщает Bloomberg, Apple может и вовсе отменить их релиз, если руководство компании решит, что устройство не соответствует заданным стандартам. Как в случае с Apple Glass, которые были отложены из-за технических и маркетинговых соображений.

Тем не менее, по данным Гурмана, вероятность релиза остается высокой – ожидается, что наушники появятся в течение 2–4 лет и станут следующей моделью после AirPods Pro 3, выход которых намечен на осень 2026 года вместе с линейкой Айфон 18.

Напомним, в прошлом году AirPods Pro 2 получили большое обновление, фактически превращающее их в гаджет, защищающий слух. Наушники были официально признаны слуховым аппаратом в США и могут замерять состояние слуха.

В начале 2025 года Apple представила уже немало новинок: бюджетный смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипсете M4 и сразу парочку iPad. Ожидается, что вторая пачка анонсов случится в июне или даже раньше.

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