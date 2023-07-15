Конкурировать с Twitter ей будет сложно, считают аналитики.

Популярность социальной сети Threads от создателей Meta, которая по формату очень схожа с Twitter, падает с каждым днем после запуска. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Sensor Tower и Similarweb, пишет CNBC.

В отчете говориться, что пользователи часто скачивают приложение и не заходят в него на следующий день, а количество ежедневно активных аккаунтов уменьшилось на 25% с момента запуска.

Вместе с тем ежедневное время в приложении уже сократилось вдвое – с 20 до 10 минут. Пользователи в целом запускали приложение (веб-версии у Threads пока что нет) реже, чем приложения других соцсетей.

Видео дня

Аналитики считают, что у Threads есть возможность стать популярной платформой, однако для этого придется приложить массу усилий. По словам управляющего директора Sensor Tower Энтони Бартолаччи, сервису нужно предложить нечто большее, чем просто "Twitter, но без Илона Маска".

Данные Google Trends говорят о том, что интерес к "Threads" превышал интерес к "Twitter" лишь в течение одного дня – 6 июля, в день запуска социальной сети Meta. После этого популярность запроса стремительно угасает.

Что из себя представляет Threads и как работает

Threads – это главный и самый серьезный конкурент Twitter, по крайней мере "на бумаге". Марк Цукерберг взял многие утерянные достоинства твиттера и объединил их в новой соцсети.

В целом Threads – классический сервис микроблогов, где можно выкладывать посты (до 500 символов), фотографии и видео, лайкать, комментировать и репостить публикации, подписываться на интересные аккаунты.

Однако пока у сервиса хватает и своих минусов. К примеру, удалить аккаунт в Threads можно только вместе с профилем Instagram. Вдобавок новая соцсеть с первого же дня начала банить украинских пользователей за "неприемлемый контент".

Вас также могут заинтересовать новости: