Когда новые экраны будут ставить в смартфоны, не сообщается.

Компания Samsung продемонстрировала All Around Full Screen – полноэкранную технологию для смартфонов нового поколения. Это OLED-панель без рамок, где дисплей плавно загибается на корпус смартфона.

Фотографию с презентации опубликовал проверенный инсайдер Ice Universe, который утверждает, что "безрамочный" дисплей станет новым трендом, поддерживаемым многими разработчиками смартфонов.

На картинке сказано, что такие дисплеи будут использовать "3D-ламинирование и управление яркостью по краям". Еще один интересный момент – смартфон на концепте имеет вырезы для микрофона и динамика, но лишился зарядного порта.

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Когда новые экраны будут ставить в смартфоны, не сообщается. В конце июля появилась информация, что Apple обратилась к Samsung Display и LG Display с запросом разработать дисплей OLED, который позволит создать по-настоящему безрамочный iPhone.

А меж тем в Китае уже создали и скоро начнут производить дисплей для смартфонов с рекордно узкими рамками – всего 1 мм. И речь не только о какой-то одной грани, а о всех четырех. Первым устройством с таким экраном станет Xiaomi 14.

Он также заметно обгонит новинки Apple по этому параметру: в iPhone 15 Pro ожидается дисплей с рекордной для компании рамкой 1.55 мм по кругу.

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