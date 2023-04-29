Представят его вместе с бюджетным Pixel 7a на конференции Google I/O 10 мая 2023 года.

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал пресс-изображения первого складного смартфона Google. Как сообщалось ранее, презентация новинки состоится через пару недель на I/O 2023, а продажи стартуют 27 июня.

У смартфона будет 7,6-дюймовый внутренний складной экран и 5,8-дюймовый внешний дисплей. Гаджет будет оснащен процессором Tensor G2 и "самым надежным шарниром среди всех складных устройств на рынке".

Первый складной смартфон американской компании, как и предполагалось, получил металлическую рамку и привычную для линейки "полоску" с модулями камер на задней панели. В свою очередь панель представляет собой выступающий остров, вдохновленный внешним видом камеры в Pixel 7/7 Pro.

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Что же касается камеры, то в ней три модуля. Главный – с 48-Мп сенсором и широкоугольным объективом, дополнительные – с датчиками разрешением 10,8 Мп, сверхширокоугольным и телеобъективами. Второй обеспечит 5х оптический зум и 20х гибридный.

Гаджет, к слову, будет не из дешевых. По слухам, за базовый Pixel Fold с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти попросят 1799 долларов (~66 500 грн). Конфигурация с 512 ГБ обойдется в 1919 долларов (около 70 000 грн).

Бюджетный Google Pixel 7a тоже на подходе

В то же время многие пользователи ждут бюджетный Google Pixel 7a. Ожидается, что его также покажут в начале мая на презентации I/O одновременно со складным смартфоном Google.

Внешне он будет почти неотличим от Pixel 7, но получит свои "фишки". К примеру, основная камера на задней панели будет состоять из 64-Мп датчика (Sony IMX787) и сверхширика на 12 Мп. Также обещают экран 90 Гц, беспроводную зарядку и автономность до 72 часов.

Ранее в сети показали фото Pixel 7a в необычной коралловой расцветке. Он будет продаваться вместе с темно-серым, белым и голубым оттенками.

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