Представить складной аппарат должны на конференции I/O 2023 в первых числах мая.

Слухи о выходе первого складного смартфона Google ходят еще с 2020 года. В последнее время в сети появляется все больше слухов и утечек на эту тему, что, по всей видимости, указывает на грядущий анонс.

В копилку подтверждений данного факта можно добавить свежее фото, которое появилось на просторах Reddit. На нем, по словам автора, запечатлен сотрудник Google с гибким смартфоном Pixel Fold в руках.

Пользователь написал, что это складной аппарат синего цвета, который обладает тонкими рамками. "Бугорок" камеры на задней панели и фирменный пользовательский интерфейс устройства подтверждают, что это именно девайс линейки Pixel, говорит автор снимка. Кроме того, обладатель устройства сел в поезд в Нью-Йорке на 14-й улице, где расположен офис Google.

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Уже точно известно, что первый гибкий смартфон Google получит фирменній процессор Tensor G2, который стоит в линейке Pixel 7, 12 ГБ оперативной памяти и некую специальную версию Android 13. Диагональ внутреннего дисплея составит 7,67 дюйма, внешнего – 5,79 дюйма.

Согласно слухам, представить складной аппарат должны на конференции I/O 2023 в первых числах мая. Также известна его цена – 1799 долларов (~66 000 грн).

Чем хороши телефоны Google Pixel

Когда поисковый гигант в 2016 году вдруг выпустили собственную линейку смартфонов – это стало неожиданностью для большинства пользователей.

Одна из главных фишек смартфонов Google заключается в том, что они работают на базе "чистого" Android, без каких-либо модификаций. Благодаря этому устройства серии Pixel получают свежие обновления быстрее всех, а Google гарантирует не менее пяти лет основных обновлений Android и 5 лет исправлений безопасности.

На фоне конкурентов "гуглофоны" также выделяются оригинальным дизайном, отличной автономностью и одними из лучших камер на рынке. По мнению обзорщиков, выпущенный прошлой осенью Google Pixel 7 является лучшим Android-смартфоном для покупки в 2023 году.

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