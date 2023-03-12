Как и ожидалось, внешне он будет почти неотличим от Pixel 7, но получит свои "фишки".

Многие ждут более дешевую модель Google Pixel 7a. Ожидается, что ее покажут в начале мая на презентации Google I/O, но у нас уже есть шанс взглянуть на фотографии смартфона, а также заглянуть в его характеристики.

"Живые" снимки демонстрируют фронтальную и заднюю панель устройства. Как и ожидалось, внешне новинка будет почти неотличима от "старшего брата" Pixel 7.

По словам инсайдера, смартфон получит 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления экрана 90 Гц, систему-на-чипе Google Tensor G2, накопитель формата UFS 3.1 и беспроводную зарядку (5 Вт), которой не было в предыдущем поколении.

Видео дня

Основная камера на задней панели будет состоять из 64-Мп датчика (Sony IMX787) и сверхширика на 12 Мп. Примечательно, что в более дорогих Pixel 7/7 Pro используется основной сенсор с меньшим разрешением (50 Мп).

Сколько будет стоить смартфон, неизвестно, но предыдущие устройства серии "A", Pixel 6a и Pixel 5a продавались за 450 долларов. Цена на флагманский Pixel 7 стартует с $600.

Почему мы ждем

Устройство серии Pixel "A" пользуется большой популярностью благодаря своей доступной цене. В то же время они наследуют многие качественные функции от своих старших братьев, аналогам которых в плане "цена-качество" на рынке нет.

Так, УНИАН рассказывал о "слепом тесте" камер смартфонов 2022 года, в котором Pixel 6a обошел iPhone 14 Pro, Galaxy S22 Ultra и другие флагманы. Недорогой аппарат Google обошел даже своего "старшего собрата", Pixel 7 Pro, и это при том, что в Pixel 6a используется тот же датчик Sony IMX363, что и в Pixel 3/4/5.

Также на фоне других среднебюджетных смартфонов на рынке "гуглофоны" выделяются оригинальным дизайном, хорошей автономностью и поддержкой производителем до 5 лет. К примеру, Xiaomi обычно прекращает поддержку своих смартфонов как только им исполнится 2 года.

Вас также могут заинтересовать новости: