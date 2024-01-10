Этот Android-смартфон почти на 30% мощнее iPhone 15 Pro Max, но при этом стоит гораздо дешевле.

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала список самых мощных смартфонов в мире за 2023 год. В нем собраны модели, которые доступны на международном рынке – и он заметно отличается от аналогичного рейтинга для Китая.

Лидер топа – iQOO 12 от Vivo, который набирает в тестах 2.08 млн баллов. В этом помогает мощнейший процессор Snapdragon 8 Gen 3. Его дополняет отдельный чипсет Q1, который снижает энергопотребление на 10%, поддерживает высокое разрешение в играх и сохраняет комфортную температуру смартфона.

Сразу за ним в тройке лучших расположились Xiaomi 13 и Samsung Galaxy S23 Ultra. Обе модели вышли довольно давно – еще в начале 2023 года. И они до сих пор уделывают почти всех конкурентов в тестах.

Видео дня

Оставшиеся позиции рейтинга разделили Galaxy S23+, Nubia Z50, Galaxy S23, Xiaomi 13T Pro, OnePlus 11, Honor Magic 5 и Poco F5 Pro. Последний оказался единственным участником топ-10 с позапрошлогодним чипсетом Snapdragon 8 Gen 1.

Больше разнообразия в плане установленного процессора в топе "середняков". Первую тройку занимают модели на Snapdragon 7+ Gen 2, но оставшийся топ разделили аппараты с чипами MediaTek Dimensity 8200 и 8100.

Отметим, что рейтинг AnTuTu формируется на основе нескольких ключевых параметров смартфона, включая тактовую частоту процессора, объем ОЗУ, мощность графического чипа и оптимизация системы. Зачастую именно оптимизация становится определяющим фактором в процессе тестирования: если она не достаточно хорошая, даже самый мощный на цифрах смартфон покажет низкий результат.

Ожидается, что iQOO 12 будет носить звание "самого мощного" в мире до выхода Galaxy S24 Ultra. Судя по бенчмаркам, самая топовая модель будет оснащена разогнанной версией Snapdragon 8 Gen 3. Такая же схема применялась в Galaxy S23 со Snapdragon 8 Gen 2.

Вас также могут заинтересовать новости: