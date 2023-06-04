Последний флагман Samsung продается за 1200 долларов, а компании обходится почти втрое дешевле.

Galaxy S23 Ultra – последний флагман Samsung и один из самых навороченных смартфонов на рынке. Его цена на старте составляла $1199 (около 44 000 грн). Однако пользователи считают, что компания сильно загнула ценник. Эксперты выяснили, так ли это.

Исследовательская фирма Counterpoint Research разобрала Galaxy S23 Ultra и подсчитала стоимость устройства и каждой его составляющей. Как оказалось, один Galaxy S23 Ultra обходится Samsung в 469 долларов, то есть компания зарабатывает на каждом проданном смартфоне более 700 долларов, но это, конечно, без учета многих факторов, включая рекламу, логистику и так далее.

Более трети цены производства флагмана приходится на процессор Snapdragon 8 Gen 2 и модули связи, включая модули 5G, Wi-Fi и Bluetooth. Второе место по затратам занимает дисплей ($84), дальше идут камеры ($65) и память ($51).

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Известно, что Samsung принимает участие в изготовлении своего флагмана лишь на 33%, остальные 67% – технологии других компаний. Каких именно, показано на графике ниже:

Для сравнения, по данным Counterpoint Research, себестоимость Xiaomi 12S Ultra составляет $516 при рыночной стоимости смартфона в $899. Условно впустую покупатель тратит $383, что на $347 ниже, чем переплата за Galaxy S23 Ultra.

Ранее сообщалось, что Samsung переносит в свои бюджетные смартфоны одну из фишек флагманских моделей – но для потребителей это не хорошие новости. Отныне недорогие устройства бренда не будут иметь зарядное устройство в комплекте. Первым с "тонкой" коробкой стал Galaxy A14.

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