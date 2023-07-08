Гарнитура смешанной реальности корейской компании выйдет заметно позже намеченных сроков.

Ожидаемая гарнитура смешанной реальности (VR+AR) от Samsung выйдет заметно позже намеченных сроков, говорят источники корейского издания SBS Biz. Планы изменились из-за представленной накануне Apple Vision Pro.

В отчете говорится, что Samsung отложила выпуск своего конкурента Apple Vision Pro минимум "на шесть месяцев". Первоначально ожидалось, что XR-устройство поступит в производство в начале 2024 года.

Как сообщается, причиной переноса презентации XR-гарнитуры Samsung стало желание южнокорейской компании повысить плотность пикселей с 2000 до 3000 точек на дюйм (у гарнитуры Apple – 3400 PPI). Samsung Electronics уже известила своих поставщиков экранов BOE и Samsung Display об изменении графика производства.

В феврале 2023 года трио Samsung, Qualcomm и Google анонсировало сотрудничество в создании платформы смешанной реальности. ПО будет основано на базе операционной системы Android, а в качестве вычислительного центра – решения серии Snapdragon XR.

Стоит отметить, что уже не первый опыт компании в области виртуальной реальности: в прошлом Samsung выпускала VR-шлемы Gear VR и Odyssey Plus, однако оба продукта не имели большого успеха.

Apple Vision Pro: что известно о революционном гаджете

Это гарнитура смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы. Устройство напоминает футуристичную горнолыжную маску и позволяет "накладывать" картинку поверх реальности, отображая различные интерфейсы. Сама Аpple описывает Vision Pro как "новый тип компьютера, который дополняет реальность, плавно смешивая цифровой мир с реальным".

Устройство полностью автономно – оно не привязано к смартфону или компьютеру, и связано только "шнурком" с аккумулятором, который прячется в карман. Продажи Apple Vision Pro начнутся в начале 2024 года. Цена – 3499 долларов (около 130 000 грн). Эту технологию компания Apple по праву считает будущим компьютерной техники.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Apple также готовит удешевленную версию своих новых "чудо-очков". Она появится в конце 2025 года – то есть через 2 года после оригинального Vision Pro.

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