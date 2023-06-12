По словам инсайдера, компания не будет идти на компромиссы при создании упрощенной версии гарнитуры Vision Pro.

Apple Vision Pro еще не вышел, а "яблочная" компания уже готовит упрощенную версию своей сенсационной новинки. Об этом рассказал авторитетный инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

По данным Гурмана, более доступная версия гарнитуры появится в конце 2025 года – то есть через 2 года после оригинального Vision Pro. В нем, вероятно, будет использоваться более слабый чипсет, экраны с меньшим разрешением, а также исчезнут динамики с объемным звуком.

Впрочем, основные компоненты шлема останутся неизменными. Условный Apple Vision будет иметь внешний экран EyeSight, демонстрирующий глаза пользователя, а также систему отслеживания взгляда и движения рук.

При этом в Apple идет параллельная работа над созданием Vision Pro второго поколения, которое будет оснащено более быстрым процессором. Гурман считает, что первая версия AR-шлема за $3500 будет пользоваться популярностью только у ярых фанатов Apple.

Apple Vision Pro: что известно о революционном гаджете

Это гарнитура смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы. Устройство напоминает футуристичную горнолыжную маску и позволяет "накладывать" картинку поверх реальности, отображая различные интерфейсы. Сама Аpple описывает Vision Pro как "новый тип компьютера, который дополняет реальность, плавно смешивая цифровой мир с реальным".

Устройство полностью автономно – оно не привязано к смартфону или компьютеру, и связано только "шнурком" с аккумулятором, который прячется в карман. Продажи Apple Vision Pro начнутся в начале 2024 года. Цена – 3499 долларов (около 130 000 грн). Эту технологию компания Apple по праву считает будущим компьютерной техники.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Apple привлекла голливудских режиссеров, в том числе Джона Фавро, для создания контента. Режиссер "Железного человека" работает над тем, чтобы оживить динозавров с помощью гарнитуры.

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