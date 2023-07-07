Смартфон продвигается производителем как "монстр" по многим параметрам – от батареи и камеры до дисплея. Правда, дизайн у него не самый современный.

Samsung выпустила новый бюджетный смартфон в серии M. Аппарат назвали Galaxy M34, а продавать его будут по цене от 200 долларов. Весьма скромная плата за те характеристики, которые предлагает устройство.

Как передает Gizmochina, главной его особенность стал мощнейший аккумулятор на 6000 мАч, который редкость в бюджетных смартфонах. По заявлению производителя, полного заряда хватит на 2-3 дня активного использования.

Также новинка получила 6,5-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц и разрешением Full HD+. Передняя панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass 5, однако имеет устаревший каплевидный вырез под 13-Мп камеру. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Exynos 1280.

Видео дня

Что касается фотовозможностей, то основная камера Galaxy M34 имеет разрешение 50 МП и оптическую стабилизацию. Второй модуль – это сверхширокоугольная камера на 8 МП. Третий – датчик глубины с разрешением 2 МП для съемки фото с размытым фоном.

Телефон работает на Android 13 "из коробки". Компания обещает четыре года обновлений ОС Android и пять лет обновлений безопасности.

Первой страной, где стартовали продажи Galaxy M34, стала Индия. Там его стоимость составляет 16 999 рупий (~7500 грн) за версию с 6/128 ГБ памяти и 18 999 рупий (~8500 грн) за конфигурацию с 8/128 ГБ памяти. Позже он доберется до Европы, но когда именно, не сообщается.

В конце этого месяца у Samsung запланирована большая презентация "Galaxy Unpacked", где покажут складные смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Flip 5, новые планшеты и умные часы.

Также вскоре ожидается выход Galaxy S23 FE для любителей сэкономить. Он получит главные возможности флагманских моделей по более низкой цене. Однако потенциальным покупателям не стоит ждать версии на Snapdragon – в смартфон будут ставить только фирменный Exynos 2200.

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