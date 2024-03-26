Смартфон напишет вместо вас текст и сократит письма, поможет в обработке фото и переведет телефонный звонок в режиме реального времени.

Одной из главных особенностей новейшей прошивки One UI 6.1 стали функции с искусственным интеллектом. Изначально этот апдейт был эксклюзивом линейки Galaxy S24, а теперь Samsung обновит несколько старых смартфонов. Причем случится это уже в ближайшие дни, пишет Gizchina.

Распространение One UI 6.1 для этих моделей Samsung стартует в четверг, 28 марта. А до конца 2024-го функции AI появятся на других устройствах линейки Galaxy.

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Традиционно, распространение обновлений идет волнами, поэтому One UI 6.1 может не появиться в указанную дату для всех пользователей одновременно. Samsung может потребоваться пару дней или даже недель, чтобы установить обновление на все подходящие устройства во всех регионах.

Какие ИИ-функции получат смартфоны Samsung

Одной из самых впечатляющих новых функций является Живой перевод (Live translate) – он позволит общаться на "живом" языке с людьми, говорящими на разных языках. Функция использует ИИ для перевода телефонных звонков в режиме реального времени, пока вы разговариваете по телефону.

Также пользователям станет доступен Chat Assist – умный помощник, встроенный в клавиатуру. Вместо того, чтобы отправить сообщение как есть, вы можете ввести ваш тест в чат с Chat Assist. Он проанализирует написанное, и при необходимости перепишет его и/или изменит тон, чтобы передать то, что вы пытаетесь сказать.

Из других функций – диктофон, который переводит запись в текст и сразу же делает краткий пересказ содержимого, генеративный редактор ИИ в приложении "Галерея" и "умный" поиск информации о предметах через камеру.

Принцип работы функции Live Translate в One UI 6.1:

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