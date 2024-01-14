Полноценная презентация новинки должна состояться до конца месяца.

В конце января Realme представит бюджетную серию Realme 12 Pro. Ключевым смартфоном линейки станет 12 Pro Plus, который тем не менее получит топовые функции и наверняка станет будущим бестселлером компании, пишет Engadget.

Основную ставку в 300-долларовом смартфоне сделают на фотовозможности: в основной камере используется сенсор Sony IMX890 (1/1,56 дюйма) на 50 Мп с OIS. У данной модели также будет перископный модуль 64 Мп с 3-кратным оптическим и 120Х цифровым зумом.

Журналисты, которые сумели "пощупать" realme 12 Pro+, пишут, что качество съемки на фантастическом уровне. Фактически, это бюджетный смартфон с флагманской камерой. В сети есть тест камеры с демонстрацией снимков и зума.

Среди других характеристик realme 12 Pro+ упоминается 6,7-дюймовым OLED-дисплеем FullHD+ с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 7s Gen 2 с 8/12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Аппарат выделяется и дизайном – кожаный задник, вписанная в круг камера.

Для таких характеристик у новинки будет приятный ценник – 300 долларов. Презентация серии Realme 12 Pro должна состояться до конца января.

На следующей неделе Samsung представит флагманскую линейку смартфонов Galaxy S24. До анонса секретов почти не осталось: известны характеристики, дизайн и даже их цена, в том числе в Европе.

А ранее в 2024 году компания OPPO представила смартфон с самой продвинутой камерой на рынке. Новинка получила пару по-настоящему уникальных фишек, которых не встретишь ни в одном другом смартфоне, включая сразу два перископных модуля.

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