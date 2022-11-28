Презентация очередной флагманской линейки китайской компании назначена на 1 декабря.

Пожалуй, самые ожидаемые смартфоны зимы 2022 – Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro – впервые засветились на "живых" фото. Судя по всему, это скриншоты из какого-то видео, возможно, обзора.

Дизайн младшей версии и правда похож на последние айфоны за счет плоских граней и квадратного блока камер. Хотя у смартфонов Xiaomi задний блок вроде как выпирает сильнее.

В свою очередь у модели Pro тыльная сторона скругленная по краям и покрыта текстурой под кожу. Оба аппарата получили квадратный блок камер.

Видео дня

Также в интернете появились изображение коробок Xiaomi 13, где можно увидеть надпись Harman/Kardon. У новых смартфонов должен быть отличный звук.

Презентация Xiaomi 13 – где и когда смотреть

Презентация очередной флагманской серии смартфонов Xiaomi 13 назначена на 1 декабря в 14:00 по Киеву.

Также на презентации покажут новые беспроводные наушники Buds 4 и умные часы Watch S2. Еще компания расскажет о MIUI 14 – очередной версии фирменной оболочки. Ранее в сети появился список смартфонов, которые первыми получат обновление.

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