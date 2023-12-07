Он дешевле Xiaomi 14 и OnePlus 12, но при этом, по некоторым параметрам, превосходит флагманы конкурентов.

Компания Realme представила свой ответ топовым флагманам Xiaomi 14 и OnePlus 12. Модель GT5 Pro получила самое актуальное "железо" и топовые камеры, а цена при этом ниже, чем у конкурентов.

Покупатели получают самый настоящий флагман на базе актуального Snapdragon 8 Gen 3 и с аккумулятором емкостью 5400 мАч. А пиковая яркость дисплея составляет 4500 нит – это пока что рекорд на рынке смартфонов.

Характеристики Realme GT5 Pro:

Дисплей: 6,78", OLED, 2780×1264, 10 бит, 144 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 4500 нит, HDR10+

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750

Камера: 50 Мп, f/1,69 (основная), 8 Мп, f/2,2 (ширик), 50 Мп, f/2,6 (перископ); 32 Мп, f/2,45 (селфи)

Память: 12/16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256/512 ГБ и 1 ТБ ПЗУ UFS 4.0

Батарея: 5400 мАч, проводная и беспроводная зарядки на 100 Вт и 50 Вт соответственно.

Realme говорит, что GT5 Pro будет "поворотным моментом в мобильном фото". Основная камера получила сенсор Sony LYT-808 с оптической стабилизацией. Есть также "самый дорогой и самым маленький" перископ, который позволяет делать качественные снимки с 3х оптическим зумом, а также цифровым 120Х зумом,

Также Realme GT5 Pro имеет интересный дизайн – задняя панель сделана из экологичной кожи, а рамка алюминиевая. Производитель уверяет, что она прочнее титановой, которая сейчас в тренде. Еще добавили разблокировку по ладони и управление жестами.

В Китае цена смартфона варьируется от 3399 юаней (~17 500 грн) за версию 12/256 ГБ до 4299 юаней (~22 000 грн) за максимальную начинку в 16 ГБ/1 ТБ. Для сравнения, OnePlus 12 оценили в 4299 юаней лишь за базовую версию. Продажи realme GT5 Pro стартуют 14 декабря.

А уже в январе дебютирует Samsung Galaxy S24 – это будет главная Android-линейка 2024 года. Компания собирается реализовать в ней все самые актуальные тренды и "фишки". Как минимум, мы слышали о функции спутниковой связи, ИИ-фишках и титановой рамке.

Если вы в поисках нового смартфона, бенчмарк AnTuTu обновил свой традиционный рейтинг самых крутых по цене/качеству девайсов 2023 года. В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 12 Turbo, а в самой дорогой – iQOO 12 Pro.

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