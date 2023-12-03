Анонс состоится меньше чем через полтора месяца.

В середине января Samsung должна представить линейку смартфонов Galaxy S24. Ресурс Windows Report обнародовал официальные изображения и все главные характеристики будущих смартфонов.

Новая линейка не сильно изменится внешне, если не считать плоского экрана у топовой модели Ultra. Примечательно, что Samsung, которая много лет назад и ввела моду на изогнутые экраны, заканчивает выпускать такие модели одной из первых.

Все три модели Samsung Galaxy S24 будут продаваться в четырех цветах: черный, серый, фиолетовый и желтый. При этом материал корпуса совершенно разный – самая дорогая модель линейки с приставкой Ultra получит титановую раму, как iPhone 15 Pro. Базовые S24 и S24 Plus останутся алюминиевыми.

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Что касается "железа", Galaxy S24 Ultra получит апгрейднутый Snapdragon 8 Gen 3, экран QHD+ 6,8 дюйма с кадровой частотой 120 Гц, новый 50-мегапиксельный телеобъектив с 5Х оптическим приближением, 12 ГБ "оперативки" и рекордные 2 ТБ флеш-памяти в топе. Батарея – 5000 мАч.

S24 Plus получит примерно то же самое, но экран – 6,7 дюйма, нет версии с 2 ТБ памяти, камеры чуточку похуже, а емкость аккумулятора составляет 4900 мАч. Напротив, младший Galaxy S24 вообще не получит Snapdragon 8 Gen 3 и будет оснащаться фирменным Exynos 2400.

Ранее стало известно, что Samsung хочет создать "самые умные смартфоны на рынке" с линейкой Galaxy S24 и намерена обойти Google Pixel 8 в возможностях ИИ. Производитель уже объявил, что добавит в новинки функцию синхронного перевода речи во время телефонных звонков.

Источник не раскрывает цены на новые флагманы, но маловероятно, что они вырастут по сравнению с предшественником. Таким образом, ценник на Galaxy S24 будет начинаться с $799, Galaxy S24+ – $999, а суперфлагман Galaxy S24 Ultra будет стоить от $1199. Анонс флагманов ожидается 17 января.

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