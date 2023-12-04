Самой выгодной покупкой сегодня эксперты называют бюджетные флагманы на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2.

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu обновили свои ежемесячные рейтинги лучших смартфонов на Аndroid по соотношению цены и производительности. Традиционно были составлены рейтинги сразу в 4-ех ценовых категориях – все они предлагают максимум функционала за адекватную цену.

Самой выгодной покупкой сегодня эксперты называют бюджетные флагманы на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2 – с появлением флагманов на Snapdragon Gen 3 они стали падать в цене, но их запаса производительности по-прежнему хватит на много лет.

В самой дешевой категории, до 280 долларов, лидерами оказались Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 11T Pro и Redmi K60.

Далее идет топ смартфонов, которые продаются от 280 до 420 долларов. Десятку возглавил Nubia Z50, сразу за ним — Realme GT5. Оба на основе Snapdragon 8 Gen 2. Третье место досталось iQOO Neo8.

В категории от 420 до 550 долларов на первом месте стоит iQOO 12 на базе Snapdragon 8 Gen 3. Также в тройке лидеров Vivo X100 и Nubia Z50S Pro.

Последняя категория включает флагманы, стоимость которых стартует с отметки в 550 долларов. Победителем стал iQOO 12 Pro – аппарат получил самое топовое железо, одну из лучших камер на рынке и сверхбыструю зарядку. Xiaomi 14 Pro и vivo X100 Pro замыкают тройку.

Видео дня

Если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился рейтингом самых производительных смартфонов на сегодняшний день. Лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max почти на 30%, при этом стоит в два раза дешевле.

А уже в следующем месяце дебютирует Samsung Galaxy S24 – это будет главная Android-серия 2024 года. Компания собирается реализовать в ней все самые актуальные тренды и "фишки". Как минимум, мы слышали о функции спутниковой связи, ИИ-фишках и титановой рамке.

Вас также могут заинтересовать новости: