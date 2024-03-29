Им оказался свежий флагман OPPO. А к концу 2024-го появится еще более 20 моделей смартфонов и других устройств, совместимых с этой технологией.

В начале 2024 года оператор связи China Mobile объявил о запуске нового стандарта мобильной связи 5G-Advanced (она же 5G-Advanced или 5GA). Оказывается, на рынке уже есть первый девайс, поддерживающий новоиспеченную технологию.

Топовый камерофон OPPO Find X7 – первый смартфон с поддержкой 5,5G. Об этом сообщил представитель компании, опубликовав в Twitter (X) фото Find X7, на котором видна иконка 5GA.

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Заодно в интернете появился тизер с упоминанием совместимости дуэта Find X7 с последним стандартом связи. Это довольно интересно, так как телефоны построены на разных однокристальных системах: Find X7 Ultra базируется на Snapdragon 8 Gen 3, а в основе Find X7 лежит SoC MediaTek Dimensity 9300.

Ожидается, что до конца года число моделей смартфонов с поддержкой 5G-Advanced превысит 20 единиц, а China Mobile планирует охватить сетью 5.5G более 300 городов. В первую очередь это будут мегаполисы Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

Известно, что 5.5G работает на 300% быстрее обычного 5G. Он обеспечивает скорость скачивания до 10 Гбит/с и скорость отдачи до 1 Гбит/с. Вместе с тем 5.5G предусматривает использование спутников в виде дополнительных базовых станций. О ее выходе за пределы Китая ничего неизвестно.

В Украине внедрение обычного 5G может быть запущено уже в текущем году, говорят в Минцифры. По словам Федорова, война влияет на частоты, "именно из-за этого может не получиться, но стоит попробовать".

А на Android-смартфонах до конца 2024-го ожидается появление спутниковой связи. И в отличие от iPhone, она не будет ограничена только текстовыми SOS- сообщениями, то есть можно будет отправлять/получать сообщения и звонить без мобильной сети или сети Wi-Fi, просто подключившись к спутнику.

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