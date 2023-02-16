Награда выполнена в виде таблички с логотипом Apple посередине.

YouTube-блогер с ником DongleBookPro опубликовал видео с демонстрацией новой награды Apple для сотрудников за выслугу лет. В частности, ее вручают тем, кто проработал в компании 10 лет.

Награда выполнена из алюминиевого сплава в виде таблички с логотипом Apple посередине. По дизайну она напоминает "кнопки" YouTube, которые дарят ютуберам по достижению определенного количества подписчиков.

Помимо награды в комплекте поздравительная записка, подписанная гендиректором Тимом Куком, пришедшим на смену Джобсу после его смерти, а также полировочная ткань, чтобы яблоко всегда сверкало.

Поздравляем с достижением этого знаменательного момента. Работа, которую вы проделали, проблемы, с которыми вы столкнулись, и вызовы, которые вы сделали возможными – все это вносит глубокий и долгосрочный вклад в миссию Apple по изменению мира к лучшему. От имени всех в Apple спасибо за все, что вы приносите в наше совместное путешествие – содержание письма.

По словам блоггерам, есть версии этой награды и к 20-летнему, и к 30-летнему юбилею. Они отличаются выгравированной цифрой на правой грани.

Ранее УНИАН рассказывал, что Apple разрабатывает новый гаджет, который заменит людям смартфоны и ноутбуки. Речь идет об очках дополненной реальности, которые можно будет носить, не снимая, весь день. Однако до такого гаджета компании все еще далеко – сначала они должны закончить создание XR/AR-гарнитуры и привлечь внимание целевой аудитории.

А меж тем компания готовится к весенней презентации новых продуктов. На ней ожидается анонс 15-дюймового MacBook Air на M2 и, возможно, Reality Pro – так, скорее всего, будет называться амбициозная гарнитура смешанной реальности от Apple.

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