Обозреватели и пользователи сошлись во мнение, что у Google в этом году получилось сделать практически идеальный смартфон.

Год подходит к концу, а значит самое время подводить итоги и составлять топы. В 2023 году вышло много самых разных смартфонов, среди которых больше всего выделялись Google Pixel. Это показал и опрос, проведенный среди читателей популярного портала 9to5google.

Главные Android-смартфоны 2023 года:

Google Pixel 8 Pro и Pixel 8 заняли первые места, набрав более 60% от общего числа голосов.

Сразу за ними идет Galaxy S23 Ultra. Он рассчитан на тех, кому хочется от смартфона максимум возможностей.

Третье место занял складной OnePlus Open. Это относительно новый вид мобильных устройств, который позволяет владеть смартфоном и фактически планшетом одновременно.

Еще два смартфона Google – бюджетный Pixel 7a и складной Pixel Fold – замкнули пятерку лучших.

Также в топ-10 вошли Galaxy S23, Nothing Phone (2), Galaxy Z Fold 5, OnePlus 11 и Motorola Razr+.

Обозреватели и пользователи сошлись во мнение, что у Google в этом году получилось сделать практически идеальный смартфон: дизайн доработали, обновили дисплей и процессор, а камеру засыпали функциями с искусственным интеллектом.

Отдельно стоит выделить рекордную поддержку обновлениями в течение семи лет, то есть оба Google Pixel 8 будут актуальными до 2030 года. Для сравнения, Samsung обновляет свои актуальные флагманы в течение пяти лет.

Также Google снова подтвердила статус одного из главных производителей камерофонов. Модель Pixel 8 Pro заняла пятое место в топе DxOMark, уступив малоизвестному Huawei и новым iPhone, тогда как обычный Pixel 8 занял девятое место, хотя, в отличие от "прошки", он имеет всего два объектива.

Если вы в поисках мощной "начинки", которая не устареет и через 5 лет, бенчмарк AnTuTu делился рейтингом самых производительных Android-смартфонов. Лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max почти на 30%, при этом стоит в два раза дешевле.

А уже в следующем месяце состоится презентация, пожалуй, главной Android-линейки 2024 года – Samsung Galaxy S24. Несмотря на ряд улучшений, в частности спутниковую связь, все три модели будут стоить столько же, сколько и Galaxy S23.

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