Линейку Google Pixel 8 назвали лучшими Android-смартфонами в 2023 году / фото Google

Год подходит к концу, а значит самое время подводить итоги и составлять топы. В 2023 году вышло много самых разных смартфонов, среди которых больше всего выделялись Google Pixel. Это показал и опрос, проведенный среди читателей популярного портала 9to5google.

Главные Android-смартфоны 2023 года:

  • Google Pixel 8 Pro и Pixel 8 заняли первые места, набрав более 60% от общего числа голосов.
  • Сразу за ними идет Galaxy S23 Ultra. Он рассчитан на тех, кому хочется от смартфона максимум возможностей. 

  • Третье место занял складной OnePlus Open. Это относительно новый вид мобильных устройств, который позволяет владеть смартфоном и фактически планшетом одновременно.

  • Еще два смартфона Google – бюджетный Pixel 7a и складной Pixel Fold – замкнули пятерку лучших.
  • Также в топ-10 вошли Galaxy S23, Nothing Phone (2), Galaxy Z Fold 5, OnePlus 11 и Motorola Razr+.

Обозреватели и пользователи сошлись во мнение, что у Google в этом году получилось сделать практически идеальный смартфон: дизайн доработали, обновили дисплей и процессор, а камеру засыпали функциями с искусственным интеллектом.

Отдельно стоит выделить рекордную поддержку обновлениями в течение семи лет, то есть оба Google Pixel 8 будут актуальными до 2030 года. Для сравнения, Samsung обновляет свои актуальные флагманы в течение пяти лет.

Также Google снова подтвердила статус одного из главных производителей камерофонов. Модель Pixel 8 Pro заняла пятое место в топе DxOMark, уступив малоизвестному Huawei и новым iPhone, тогда как обычный Pixel 8 занял девятое место, хотя, в отличие от "прошки", он имеет всего два объектива.

Если вы в поисках мощной "начинки", которая не устареет и через 5 лет, бенчмарк AnTuTu делился рейтингом самых производительных Android-смартфонов. Лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max почти на 30%, при этом стоит в два раза дешевле.

А уже в следующем месяце состоится презентация, пожалуй, главной Android-линейки 2024 года – Samsung Galaxy S24. Несмотря на ряд улучшений, в частности спутниковую связь, все три модели будут стоить столько же, сколько и Galaxy S23.

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