Победители выбирались в различных номинациях, включая лучший дизайн, батарея и "цена-качество".

Известный техноблогер под ником MKBHD с 18-миллионным YouTube-каналом подвел итоги года, раздав награды смартфонам. В целом, это был хороший год для телефонов серии Google Pixel и Apple iPhone.

Google Pixel 8 победил в главной номинации – MVP. У производителя получился очень сбалансированный и топовый девайс – с ярким дисплеем, оптимальной камерой типа "наведи и снимай" и целым рядом ИИ-фишек. При этом стоит он дешевле, чем другие флагманские смартфоны.

Напомним, Google Pixel 8 – первый Android-смартфон на рынке, который будет обновляться в течение 7 лет, то есть телефон будет актуальными до 2030 года. Для сравнения, Samsung обновляет свои актуальные флагманы в течение пяти лет.

В категории "Лучший большой телефон" победил Samsung Galaxy S23 Ultra – флагман с 6,8-дюймовым дисплеем. На нем приятно смотреть видео, играть и "серфить" в интернете. Лучшим компактным смартфоном стал ASUS Zenfone 10 – хотя его дисплей не очень маленький, 5,9 дюйма.

Лучшим камерофоном оказался iPhone 15 Pro Max. В отличие от конкурентов, айфон отлично справляется как со съемкой фото, так и видео. Победители в других номинациях – ниже:

Лучший по цене-качеству – Samsung Galaxy A54

– Samsung Galaxy A54 Смартфон с лучшим дизайном – HONOR Magic V2

– HONOR Magic V2 Лучший гибкий смартфон – OnePlus Open

– OnePlus Open Лучшая батарея – iPhone 15 Plus

– iPhone 15 Plus Прорыв года – Nothing Phone (2)

– Nothing Phone (2) Худший смартфон 2023 года – Solana Saga

Если вы в поисках мощной начинки, известный бенчмарк AnTuTu делился рейтингом самых производительных смартфонов в настоящий момент. Лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max почти на 30%, при этом стоит в два раза дешевле.

А уже меньше чем через месяц состоится презентация следующего поколения флагманов Samsung. Несмотря на ряд улучшений, в частности спутниковую связь, все три модели будут стоить столько же, сколько и Galaxy S23.

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