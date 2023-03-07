Часто происходит так, что поставив телефон заряжаться, мы продолжаем им пользоваться, тем самым перегревая батареею и замедляя время зарядки.

Сегодня большинство людей зависят от своих смартфонов, и для многих пользователей нормальным стало пользование им даже во время зарядки. Однако, это может быть опасно как для телефона, так и для нас самих.

От подобного поведения предостерегают не только эксперты в области техники, но и сами производители смартфонов. Они подчеркивают, что отказ от "залипания" в телефоне во время зарядки поможет увеличить срок эксплуатации гаджета.

Почему нельзя пользоваться смартфонов во время зарядки – 3 причины

Во-первых, использование смартфона во время зарядки может привести к перегреву устройства. При зарядке аккумулятор телефона генерирует тепло, и если устройство используется в то же время, то это увеличивает тепловыделение, что может повредить батарею и вызвать повреждение устройства.

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Во-вторых, "залипание" в смартфоне во время зарядки может повысить риск возникновения опасных ситуаций. Это особенно актуально, если телефон используется во время зарядки в ванной комнате или рядом с водой. Кроме того, использование некачественного зарядного устройства может повысить риск возникновения проблем с безопасностью, таких как возгорание или поражение электрическим током.

В-третьих, пользование смартфоном, подключенным к электросети, может замедлить сам процесс зарядки. Устройство тратит часть энергии на выполнение задач, что снижает скорость зарядки. Кроме того, это может негативно сказаться на качестве заряда и сроке службы батареи в перспективе.

Конечно, можно понять, что в некоторых критических ситуациях необходимо воспользоваться телефоном для совершения важных звонков или отправки сообщений, даже если устройство находится на зарядке. Тем не менее, желательно по возможности избегать такой практики.

А чтобы сохранить телефон в хорошем состоянии и обеспечить безопасность во время зарядки, рекомендуется использовать только оригинальные зарядные устройства и следить за температурой устройства. УНИАН делился советами, как правильно заряжать смартфон, чтобы сохранить батарею на долгие годы.

Также рассказывали о ничем не примечательной функции, которая значительно разряжает батарею смартфона.

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