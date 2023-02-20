Мы часто оставляем зарядные устройства в розетках, отсоединяя только сам телефон или другой девайс. Однако это неправильно и очень опасно.

Современные смартфоны нуждаются в регулярной зарядке, а некоторые нужно "подпитывать" и по пару раз в день. Это приводит к тому, что многие пользователи банально не вытаскивают зарядные устройства из розеток. Ведь иногда это так удобно: просто один раз воткнуть его в розетку и все.

Почему нельзя оставлять в сети зарядное устройство и какие опасности для всего дома это влечет за собой – читайте в данном материале.

Нужно ли отключать зарядное устройство из розетки

Однозначно, да. Специалисты сходятся во мнении, что оставлять в сети зарядное устройство – это грубейшее нарушение правил техники вашей же безопасности.

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Что будет, если оставить зарядку от телефона в розетке

Энергопотребление

Если зарядка подключена к сети и не используется, она может потреблять энергию, что может повлиять на счет за электричество. Справедливости ради, потребление в режиме ожидания довольно незначительное и в конце месяца вы вряд ли ощутите разницу. Однако если в доме таких зарядок несколько, а в большой семье – до десятка – потребление будет куда выше. Также стоит помнить, что разные зарядные устройства могут потреблять разную мощность.

Уменьшение срока службы

Качественный зарядный блок имеет срок эксплуатации до 6 лет. Однако если зарядка будет постоянно подключена к розетке, и будет постоянно нагреваться, то срок ее службы будет постепенно уменьшаться.

Вместе с тем конденсаторы электролитов при таком использовании будут изнашиваться быстрее, ток будет идти меньше должного, что, в свою очередь, скажется на самом качестве зарядки устройства.

Пожаробезопасность

Однако самая большая опасность, по которой нельзя оставлять зарядку в розетке – короткое замыкание и, как следствие, пожар в квартире или в целом доме. При этом хватит и небольшого скачка в напряжении, что сейчас как никогда актуально и злободневно. Также короткое замыкание может произойти из-за неустранимой неисправности зарядного устройства, которую обычный пользователь вряд ли заподозрит.

Особенно это опасно в частных домах, где есть деревянные перекрытия. В домах проводка, как правило, намного слабее и зачастую она сделана с некоторыми нарушениями.

В итоге, можно заключить, что следует всегда отключать зарядные устройства, когда они не используются. Как вариант, можно обзавестись умными розетками, которые управляются удаленно. Также с точки зрения безопасности рекомендуется покупать высококачественное оригинальное оборудование.

Ранее УНИАН делился советами, что можно сделать со старым смартфоном после покупки нового. Некоторые идеи могут быть достаточно неожиданными.

Также рассказывали, как за пару минут очистить динамик смартфона. И для этого совсем не обязательно идти в сервисный центр или самому "ковырятся" в динамиках. На выручку придут обычные приложения для очистки динамика, которые "пробивают" загрязнения.

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