Часто случается так, что смартфон разряжается уже к середине рабочего дня. Многие считают, что причина в слабом аккумуляторе, но это не всегда так. Нередко "пожирателями" заряда являются настройки, которые пользователи забывают выключать.
Вряд ли кто-то предполагал, но одним из таких "пожирателей" является функция вибросигнала, которая извещает о входящих звонках и сообщениях. Это происходит потому, что вибрация потребляет дополнительную энергию, которая используется для вращения двигателя, который и создает вибрацию. Кроме того, если вы часто получаете уведомления с вибрацией, это производит к более частому включению экрана вашего смартфона, что также потребляет дополнительную энергию.
Поэтому от него рекомендуется либо полностью отказаться, либо на время, когда нужно сэкономить энергию.
Как выключить вибросигнал на смартфоне
- Если у вас смартфон на Android'е, в настройках перейдите в меню "Звуки и вибрация". Деактивируйте ползунок, расположенный напротив пункта "Вибрация во время вызова".
- Чтобы отключить вибрацию при уведомлениях, в разделе "Уведомления приложений" выберите нужную программу и деактивируйте ползунок "Разрешить вибрацию".
- На iPhone можно за раз отключить все вибросигналы. Для этого откройте "Настройки" > "Универсальный доступ" > "Вибрация", затем отключите параметр "Вибрация".
Если вам эта функция нужна, рекомендуется использовать вибрацию только для важных уведомлений, а также уменьшить время, в течение которого ваш смартфон вибрирует после получения уведомления.
Наконец, не забывайте, что использование смартфона для других целей, таких как игры и просмотр видео, также может привести к более быстрому разряду батареи. Чтобы продлить время работы вашего устройства, вы можете снизить яркость экрана, отключить беспроводные соединения, такие как Wi-Fi и Bluetooth, и закрыть программ, работающие в фоновом режиме.
Ранее УНИАН рассказывал, почему важно отключать Wi-Fi на смартфоне на ночь. Выключая интернет на ночь, аккумулятор телефона будет разряжаться гораздо медленнее, а ваш сон не потревожат оповещения или сообщения.