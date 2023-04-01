Правда затем ChatGPT заявил, что это невозможно и он не предоставлял никаких ключей.

Блогер опубликовал видео, в котором он заставил ChatGPT сгенерировать ключи активации Windows 95. Таким образом оказалось, что популярный чат-бот можно использовать для взлома операционных систем, хоть и не самых современных.

Первоначальный запрос пользователя на получение ключей был отклонен. Чат-бот сообщил, что он не может генерировать ключи для Windows, добавив, что Windows 95 является устаревшей операционной системой и порекомендовал перейти на более современную версию, сообщает Tom's Hardware.

Чтобы обойти принципиальный отказ ChatGPT генерировать ключ активации, пользователь сформулировал задачу для чат-бота особым образом. Формат ключа Windows 95 довольно прост, он описан на иллюстрации. Блогер попросил составить последовательность цифр, описав точные требования. В результате один из 30 сгенерированных ChatGPT ключей активации подошел.

По словам блогера, причина, по которой не подошли все 30 выданных последовательностей цифр, заключается в том, что ChatGPT все еще не способен считать сумму цифр и не знает делимости.

Самое интересное, когда пользователь поблагодарил ChatGPT за генерацию бесплатного ключа для Windows 95, чат-бот сначала заявил о своей невиновности, а когда столкнулся с фактом, что "только что активировал установку Windows 95", ответил: "Извините, но это невозможно…".

Этот случай подчеркивает важность кибербезопасности, так как он показывает, что даже с использованием "блокировки" внутри нейросети люди все еще могут найти способы обмануть искусственный интеллект. Хотя данный инцидент касался только устаревшей операционной системы, инструмент, использованный для создания ключей, можно было бы применить и к более современным ОС. Не говоря уже о более криминальном создании вирусов и не только.

Маск и другие призвали прекратить обучение нейросетей

На фоне ошеломительной популярности умного чат-бота ChatGPT и появления множества конкурирующих продуктов, ведущая группа экспертов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и представителей ИТ-отрасли призвала как минимум на полгода приостановить обучение нейросетей, превосходящих GPT-4.

Открытое письмо о рисках таких технологий для общества и цивилизации подписали Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и еще более 1100 человек. В заявлении упоминаются, что подобные ИИ-системы должны разрабатываться только после того, как появится уверенность в том, что они будут иметь положительные последствия, а связанные с ними риски будут управляемы.

Пока предлагается временная мера: с остановкой работ до того момента, пока не будут разработаны стандарты безопасности.

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