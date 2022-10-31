Если вы любите фотографировать и высоко цените качество снимков, специалисты портала DxOMark обновили рейтинг лучших камерофонов, добавив новую модель на первое место.
Новым королем мобильной фотографии назвали Huawei Mate 50 Pro, который дебютировал в Европе в прошлом месяце. Второе и третье место делят Honor Magic4 Ultimate и Google Pixel 7 Pro.
Почему Huawei Mate 50 Pro лучший
- высококачественные фотографии в любых ситуациях;
- инновационная система переменной диафрагмы, которая отлично подходит для съемки групповых портретов и фото при слабом освещении;
- топовое качество фото с широкоугольной камеры;
- детали сохраняются на месте во всех диапазонах масштабирования;
- качественное видео в помещении и на улице.
Говорить о каких-то существенных минусах при таком статусе ряд ли стоит. Если и искать недостатки, то эксперты отмечают небольшое искажение баланса белого, а также различия между превью и окончательным изображением в сложных сценах.
К слову, новенькие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max разделили четвертое и пятое места в рейтинге камерофонов. При этом по части видеосъемки и селфи-камеры именно новинка Apple является лучшей в рейтинге DxOMark.
Подробней о Mate 50 Pro
Аппарат получил 6.75-дюймовую OLED-матрицу с кадровой частотой 120 Гц и разрешением экрана 2616×1212 пикселей. Под капотом установлен топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 8 ГБ "оперативки" и батареей на 4700 мАч.
Что касается фотовозможностей, то разрешение селфи-камеры здесь составляет 13 Мп, а в составе основной датчик на 50 Мп, перископ на 64 Мп с 3.5х зумом и ширик на 13 Мп.