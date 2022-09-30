При этом по части видеосъемки именно новинка Apple является лучшей в рейтинге DxOMark.

Вслед за экраном и звуком, специалисты DxOMark протестировали возможности камеры нового флагмана от Apple iPhone 14 Pro.

Компания сдержала обещания невероятных результатов ее работы, данные пользователям на презентации. Смартфону не хватило лишь одного балла, чтобы потеснить лидера в лице Honor Magic4 Ultimate, то есть айфон занял второе место.

При этом, если продолжать сравнивать новинку Apple с флагманом Honor, то по части видеосъемки iPhone 14 Pro был признан лучшим в мире. Смартфон набрал на целых 12 баллов больше, чем Honor Magic4 Ultimate, но уступил в фотобитве (143 балла против 150 баллов).

Видео дня

Говорить о каких-то существенных минусах при такой оценке вряд ли стоит. Если и искать недостатки, то эксперты отмечают засветы при съемках неба, баланс белого может быть неточным, а вокруг объектов на фото и видео порой могут быть ореолы.

Коротко о топовых iPhone 14

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый интерактивный вырез, частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц и долгожданный режим Always On Display, который повсеместно встречается в Android-смартфонах. Основная камера теперь на 48 Мп, а внутри стоит новый процессор A16 Bionic.

По мнению пользователей и обзорщиков, новый интерактивный вырез является лучшим дизайнерским ходом Apple в новейшей истории компании. По данным инсайдеров, Dynamic Island, появившийся в iPhone 14 Pro, будет использован во всех моделях iPhone 15.

В то же время iPhone 14 Pro и Pro Max, в отличие от стандартных моделей, сохранили старый внутренний дизайн, из-за чего их ремонтопригодность останется затруднительной. iPhone 14 и 14 Plus, в свою очередь, снабдили съемной задней панелью, что заметно упрощает их ремонт.

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