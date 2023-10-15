Смартфон получит топовый экран и огромную батарею, но заметно подорожает по сравнению с OnePlus 11.

В декабре OnePlus должна представить свой новый флагман – OnePlus 12. Уже известны ключевые характеристики одного из главных девайсов 2023 года.

По данным авторитетных инсайдеров, ключевыми нововведениями OnePlus 12 станут улучшенный дисплей, большой аккумулятор и совершенно новая камера. Вместе с тем будущий флагман может утратить свое главное преимущество – доступный ценник.

Дисплей: OnePlus 12 получит экран BOE – такой же, как у Oppo Find X6 Pro. Он обладает более высокой пиковой яркостью, чем у главных конкурентов, таких как Galaxy S23 Ultra и iPhone 15 Pro Max.

OnePlus 12 получит экран BOE – такой же, как у Oppo Find X6 Pro. Он обладает более высокой пиковой яркостью, чем у главных конкурентов, таких как Galaxy S23 Ultra и iPhone 15 Pro Max. Батарея : она увеличится аж на 400 мАч по сравнению с предшественником и составит 5400 мАч.

: она увеличится аж на 400 мАч по сравнению с предшественником и составит 5400 мАч. Камера : новые фотосенсоры 50+50+64+32 мегапикселей против 50+48+32+16 Мп у OnePlus 11.

Однако эти 3 ключевых улучшения сделают OnePlus 12 заметно дороже OnePlus 11, который стартовал с 700 долларов. При этом, по данным источника, начальная версия будет иметь 16/256 ГБ памяти вместо 8/128 ГБ, что тоже отразится на цене

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Точная цена не упоминается, но недавно другие производители, в том чиле Apple и Google, подняли цены на свои главные флагманы на $100.

Также OnePlus до конца 2023 года выпустит свой первый складной смартфон OnePlus Open. Он будет выполнен в форм-факторе книжки и получит процессор Snapdragon 8 Gen 2, а стоит будет около 1600 долларов.

Ранее в этом году OnePlus выпустила свой первый планшет – и это настоящий "убийца" iPad. Из главных фишек: необычное расположение камеры, экран 144 Гц и месяц работы на одной зарядке в режиме ожидания.

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