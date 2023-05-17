В этом году базовая линейка iPhone 15 получит крупное обновление камеры. Из-за этого есть риск задержки в производстве из-за проблем с поставками.

Одним из главных нововведений в прошлогодних Айфонах стала основная камера с разрешением 48 мегапикселей Однако она досталась только "прошкам", тогда как более доступные iPhone 14 и 14 Plus остались с 12-Мп камерами.

Согласно свежим данным, с релизом iPhone 15 состоится переход базовых версий на 48-мегапиксельную камеру – то есть, в четыре раза больше, чем сейчас.

В отчете аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу утверждается, что 48-мегапиксельные камеры в iPhone 15 и 15 Plus будут использовать трехслойный CMOS-датчик, способный захватывать больше света - это положительно скажется на качестве итоговых фотографий. В то же время Apple оставит улучшенные функции записи видео эксклюзивно для Pro-версий новых iPhone.

Видео дня

Тем не менее, есть риск задержки в производстве из-за проблем с поставками, и как следствие, изменения сроков релиза. По данным источника, пока релиз новых айфонов по-прежнему планируется в сентябре, однако есть большая вероятность, что более доступные iPhone 15 и 15 Plus представят немного позже.

Что еще источник рассказал о iPhone 15:

все смартфоны серии iPhone 15 будут оснащены разъемом USB-C.

процессор Apple A17 достанется только моделям с приставкой Pro, тогда как базовые iPhone 15 будут работать на базе прошлогоднего Apple A16.

про-версии iPhone 15 также получат титановую рамку и увеличенную до 8 ГБ оперативную память.

В Европе могут запретить продажи iPhone 15

На фоне упорно циркулирующих слухов относительно того, что Apple собирается ограничить скорость работы "неродных" зарядок USB-C в новых iPhone, власти Европы уже пригрозили компании запретом на продажу смартфонов в странах ЕС за реализацию подобной идеи.

Комиссар ЕС лично отправил Apple письмо, в котором указал на то, что ограничение взаимодействия с зарядными устройствами будет "неприемлемым". И напомнил, что устройства, не соответствующие требованиям единого зарядного устройства, не будут допущены на рынок ЕС.

Инсайдеры утверждают, что Apple работает над собственным вариантом USB-C, вследствие чего уже имеющиеся у пользователей кабели USB-C могут оказаться несовместимыми (или частично совместимыми) с айфонами. Как минимум, это отразится на пропускной способности и скорости зарядки.

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