Компания обсуждает оценку в 15-20 миллиардов долларов.

Американская стартап-компания в области искусственного интеллекта xAI, которую основал Илон Маск, получила от инвесторов 500 миллионов долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров.

Отмечается, что компания обсуждает оценку в 15-20 миллиардов долларов, хотя условия могут измениться в ближайшие недели.

Сам Маск в сети X (ранее Twitter) написал, что это сообщение является "фейковой новостью".

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Бизнесмен заявлял, что инвесторы X будут владеть 25% xAI. На практике это означает, что им предлагается инвестировать в xAI не менее 25% от суммы, которую они вложили в X.

По словам журналистов, ожидается, что Маск и инвесторы окончательно согласуют условия в течение следующих нескольких недель, говорят собеседники.

По данным Reuters, в декабре прошлого года Маск заявил, что его компания по искусственному интеллекту не собирает средства. Это произошло через день после того, как стартап подал заявку регулятору по ценным бумагам США, чтобы привлечь до 1 миллиарда долларов в виде размещения акций.

Бизнес Маска

В апреле 2023 года Маск создал новую компанию X.AI Corp для работы в области искусственного интеллекта. В ноябре прошлого года была представлена первая разработка. Это разговорный чат-бот Grok яе альтернатива ChatGPT. Продукт AI разрабатывается на основе постов в социальных сетях X, владельцем которой также является Маск.

В конце 2023 года СМИ распространили информацию, что Маск планирует принять участие в российской конференции на тему искусственного интеллекта в Москве. Однако такие данные оказались недостоверными.

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