Двойник может сам совершать покупки и платежи, и даже оформить страховку на машину.

Корейский стартап Newnal показал уникальный ИИ-телефон с двумя экранами, который может создавать цифровую копию своего владельца. Редактор The Verge остался под впечатлением от увиденного на демонстрации.

Первое, что бросается в глаза – аппарат компактный, а экран разделен на две части. В верхней половине "живет" персонализированный цифровой аватар, который создается и обучается на данных пользователя, включая интересы, черты внешности и голос.

Компания называет такого цифрового двойника Another‑I (Другой‑Я). ИИ может составить электронное письмо, совершить покупки и платежи, вызвать такси, забронировать отель и прочее. В The Verge рассказали, что во время демонстрации двойник сумел купить страховой полис на автомобиль, и это "была одна из самых впечатляющих технических демонстраций, которые я когда-либо видел".

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Технические характеристики и размеры смартфона не раскрываются. Судя по фото, сзади установлена одна камера и вспышка, спереди тоже есть камера. А на боковой грани расположена заметно выпирающая кнопка.

В продажу смартфон собираются запустить 1 мая за 375 долларов (~15 000 грн). Насколько эффективно устройство покажет себя в реальной жизни по сравнению с демонстрацией, станет понятно из обзоров. Но уже сейчас есть вероятность, что Newnal удастся создать нечто более практичное, чем Rabbit R1, и избежать неудачи, постигшей Humane AI Pin.

На MWC 2025 показали ряд других интересных продуктов. Xiaomi и Realme представили смартфоны со съемными объективами – как у фотоаппаратов. Также мы писали о первом в мире "смартфоне" для домашних животных.

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