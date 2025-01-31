Мир входит в новую технологическую революцию, связанную с ИИ-технологиями.

Быстро прогрессирующие технологии искусственного интеллекта уже в скором времени сделают практически полностью ненужными многие распространенные профессии. Об этом говорится в отчете Future of Jobs Report 2025, подготовленным для Всемирного экономического форума в Давосе.

По мнению экспертов, быстрое развитие ИИ и дальнейшая автоматизация рабочих процессов приведут к вытеснению человека из многих рутинных видов деятельности, которые можно поручить компьютеру или роботу. В частности вслед за трубочистами и телефонистками в историю могут уйти профессии кассира, бухгалтера, контроллера, секретаря, работника почты, диспетчера и оператора колл-центра.

Напротив, вырастет спрос на квалифицированных специалистов в сфере информационных технологий, включая финтех-инженеров, аналитиков кибербезопасности и разработчиков DataOps.

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Впрочем, многие традиционные профессии, в том числе не требующие высокой квалификации, по-прежнему останутся весьма актуальными. По мнению аналитиков, пока безработица не грозит строителям, водителям, продавцам (не кассирам), работникам сферы логистики, агрономам, ветеринарам и т.д. Не ожидается также исчезновение и так называемых социальных профессий – учителей, тренеров, медиков, соцработников и т.п.

Рынок труда: последние новости

Как писал УНИАН, НБУ прогнозирует, что дефицит рабочей силы в Украине будет оставаться значительным в обозримой перспективе. Это станет одним из факторов, которые сдерживают восстановление экономики. При этом безработица постепенно будет уменьшаться, хотя и останется выше довоенного уровня.

Также мы рассказывали, почему при остром дефиците рабочих рук в Украине одновременно насчитывается 2 миллиона безработных. По словам эксперта Олега Пендзина, этот парадокс свидетельствует о структурных перекосах на рынке труда и проблемах в системе образования.

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