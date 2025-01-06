Гендиректор OpenAI Сэм Альтман считал, что компании удастся заработать немного денег.

Компания OpenAI теряет деньги из-за недавно запущенной подписки ChatGPT Pro стоимостью 200 долларов в месяц, поскольку люди пользуются им больше, чем ожидала компания. Об этом заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в сети Х.

"Безумная вещь: сейчас мы теряем деньги на подписках OpenAI Pro! Люди используют его гораздо больше, чем мы ожидали", - написал Альтман.

Он также отметил, что самостоятельно выбирал цену для нового тарифа и считал, что компания заработает немного денег.

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OpenAI не является прибыльной компанией, несмотря на то, что с момента основания она привлекла около 20 млрд долл. Компания ожидала убытков в размере около 5 млрд долл. при доходе в 3,7 млрд долл. в прошлом году, сообщает TechCrunch.

Отмечается, что причиной являются такие расходы, как содержание персонала, аренда офиса и инфраструктура для обучения ИИ. В какой-то момент ChatGPT стоил OpenAI примерно 700 000 долларов в день.

Цены на ChatGPT - что известно

Как писал УНИАН, пользоваться ИИ станет дороже: компания OpenAI планирует значительно увеличить стоимость подписки на самый популярный ИИ-чатбот ChatGPT в течение следующих пяти лет. Так, к 2029 году цена достигнет уже $44.

С 1 января 2025 года счета украинских пользователей с платной подпиской ChatGPT начали облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. Это изменение связано с выполнением требований украинского налогового законодательства. В рассылке пользователям рекомендуют обновить свой аккаунт OpenAI, указав действующий идентификационный номер налогоплательщика НДС.

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