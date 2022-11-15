В список попали модели от Realme, Xiaomi, Moto, а также Blackview.

Выбрать недорогой, но качественный телефон бывает нелегко. Редакция портала Gizchina отобрала лучшие бюджетные смартфоны 2022 года с хорошим "железом" и батареей, которые сейчас продаются дешевле $150 или 6000 тысяч в гривнах.

В список попали модели от компаний Realme, Xiaomi, Moto, а также Blackview, которую редко встретишь в подобных топах.

На первом месте оказался realme C33, который также является самым мощным смартфоном в этом списке. Он оснащен процессором Unisoc Tiger T612 вместе с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. На передней панели разместился экран IPS на 6,5 дюйма, частотой 60 Гц и фронтальной камерой на 5 Мп.

За ним следует Blackview Oscal C80, который работает на базе менее мощного Unisoc Tiger T606. Зато в нем есть сразу 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Экран – IPS, 6,52 дюйма, HD+, 90 Гц, Батарея – 5180 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Замыкает топ-3 бюджетных смартфонов Redmi 10 2022, который практически ничем не отличается от прошлогодней модели. У него точно такой же дизайн, 90-герцовый экран и камера на 50 Мп. Внутри процессор MediaTek Helio G88, а батарея на 5000 мАч поддерживает 18-ваттную быструю зарядку.

На четвертом и пятом месте расположились Xiaomi Redmi A1 и Moto G31. Модель "Ксяоми" примечательна тем, что это первый за долгое время телефон компании на чистом Android. Вдобавок он стоит всего лишь $100. Что касается модели Moto, то она, в отличие от других смартфонов в списке, получила экран OLED и модуль NFC для бесконтактных платежей.

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К слову, если вы не так давно обзавелись новеньким Android-смартфоном, рекомендуется уделить особое внимание его первоначальной настройке. Принято считать, что операционка от Google намного функциональнее, но сложнее в осваивание по сравнению с iOS, которая стоит в айфонах.

Поэтому важно сразу все настроить правильно, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования гаджетом. УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки нового Android-смартфона.

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