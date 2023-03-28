Всего в тесте участвовали пять моделей среднего класса – все они стоят дешевле $300.

В 2023 одним из самых важных параметров смартфона является его время автономной работы. Автор и ведущий популярного YouTube канала Gadgets 4 You протестировал по времени работы пять моделей среднего класса с целью выяснить, какая из них дольше остальных держит заряд.

Среди них были Xiaomi Poco X5 Pro, Redmi Note 12 Pro, Realme 10 Pro Plus, 10 Pro и Moto G82. В ходе теста смартфонами пользовались, как обычно: соцсети, игры, просмотр видео и т.д.

Емкость аккумулятора у всех моделей составляет 5000 мАч. Что касается процессора, то в Realme 10 Pro Plus и Redmi Note 12 Pro стоит Dimensity 1080, в Realme 10 Pro и Motorola G82 – Snapdragon 695, в Poco X5 Pro – Snapdragon 778G. Матрица экрана почти везде AMOLED: только у Realme 10 Pro – IPS LCD, а у Motorola – P-OLED.

Видео дня

По итогам тестирования дольше всех "прожил" Poco X5: у него было 8 часов 19 минут экранного времени.

На втором месте оказался Redmi Note 12 Pro с временем автономной работы 7 часов 58 минут.

Слабее всех заряд держит Moto G82: его хватило только на 6 часов 23 минуты.

Подробней о Poco X5 Pro

Помимо внушительной автономности, смартфон оснащен большим 6,7-AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Разрешение "фронталки" составляет 16 Мп, а в основной размещены сенсоры на 108+8+2 Мп с широкоугольным объективом и датчиком для боке. Есть стереодинамики, NFC, модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

Также в линейке есть базовая версия X5. У нее похуже процессор и камера, а батарея на 5000 мАч получила зарядку 33 Вт (у "прошки" 5000 мАч и зарядка 67 Вт).

Оба смартфона уже поступили в продажу. Poco X5 в начальной версии оценили в $249 (~9100 грн) X5 Pro – $299 (~10 500 грн).

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