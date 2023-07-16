Зато было устранено более сотни уязвимостей и внедрены новые функции.

На днях Microsoft выпустила свежее обновление для Windows 11, в котором было устранено более сотни уязвимостей и добавлены новые функции. Однако вскоре пользователи начали жаловаться на еще большее количество проблем, сообщает TechRadar.

В основном жалобы от установивших обновление KB5028185 поступают на замедление производительности ПКК, появлении сбоев при подключении к интернету и проблемах со входом в систему. Также упоминается, что обновление не решило уже известную проблему с замедлением работы SSD, которая продолжает докучать пользователям.

KB5028185 – мусор. После установки этого обновления время перезагрузки и запуска у меня резко увеличилось, экран приветствия висел 20 секунд, а раньше – не более 4,5 секунды – пишет один из пользователей на форуме Reddit.

Еще один серьезный сбой касается проблем с логином. После установки обновления ОС не отображает панель входа – проще говоря, пользователи попросту не могут войти в систему.

В качестве временной меры для решения проблем журналисты TechRadar предложили удалить обновление KB5028185. Однако тогда пользователь останется со всеми теми уязвимостями, которые Microsoft исправила с его релизом.

Ушла эпоха: Windows больше не нужно переустанавливать

Microsoft радикально изменила процесс переустановки Windows. Вместо традиционного подхода, требующий всегда иметь поблизости загрузочную флешку, теперь пользователи смогут выполнить ее прямо из "Центра обновления Windows".

Сейчас функция доступна только в предварительной сборке. В релизную ее добавят с одним из ближайших апдейтов, предположительно, это случится до конца лета.

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