Пока функция тестовая, а обычные пользователи получат ее с одним из ближайших апдейтов.

Microsoft радикально изменила процесс переустановки Windows. Вместо традиционного подхода, требующий всегда иметь поблизости загрузочную флешку, теперь пользователи смогут выполнить все это нажатием одной кнопки.

Новую функцию заметили в тестовой сборке Windows 11 под номером 25905. Как пишет портал Neowin, перезагрузка системы теперь доступна прямо из "Центра обновления Windows".

Восстановление системы через "Центр обновления Windows" позволит пользователям загрузить последнюю версию Windows 11 и установить ее поверх текущей системы, сохраняя все свои приложения, игры, файлы, настройки и многое другое.

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По данным портала, после переустановки ОС с помощью новой функции пользователь получит "относительно "чистую" систему с устраненными программными проблемами и сбоями. При этом владельцу ПК не нужно будет удалять данные для установки.

Сейчас функция доступна только в предварительной сборке. В релизную ее добавят с одним из ближайших апдейтов, предположительно, это случится до конца лета.

Помимо обновленной переустановки, с одним из ближайших апдейтов в Windows 11 также появится поддержка RAR-архивов на уровне системы, а перенос фотографий со смартфона на ПК максимально упростят.

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