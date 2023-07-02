Некоторые говорят о замедление работы SSD вдвое, другие говорят, что загрузка ОС и игр занимает гораздо больше времени.

Windows 11 получилась довольно противоречивым продуктом. В последнее время ее доля среди пользователей начала активно снижаться, вдобавок юзеры постоянно сталкиваются с новыми багами и ошибками. Самым популярным является снижение скорости работы SSD-накопителей.

Как передает профильный портал Windows Latest, начиная с марта 2023 года пользователи, установившие ежемесячные обязательные обновления Windows 11, начали сталкиваться с ухудшением производительности своих компьютеров. Это проявляется в более длительном времени загрузки и замедлении работы SSD.

При этом, отмечается, что влияние ошибки довольно серьезное: некоторые сообщают о резком снижении скорости SSD с 7000 МБ/с до 3000 МБ/с, а в особых случаях – до 1000 МБ/с.

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Сообщается, что компьютеры могут работать медленнее, особенно при выполнении задач, требующих интенсивного использования SSD, например, копирование больших файлов из одного места в другое или запуске крупных игр.

Как отмечают журналисты, если после установки июньского обновления Windows 11 KB5027231 ваш твердотельный накопитель замедлился, откат к предыдущей версии устраняет эту проблему, восстанавливая скорость SSD до прежних 7000 МБ/с.

Напомним, недавно Microsoft объявила, что Windows 10, которая установлена на более 70% компьютеров, больше не будет получать функциональные нововведения – только исправления ошибок и патчи безопасности. Полностью поддержка системы закончится в 2025 году.

На этом фоне компания порекомендовала своим пользоваться перейти на Windows 11. Ранее Microsoft добавила в "одинадцатку" долгожданную поддержку RAR-архивов на уровне системы. Проще говоря, сторонний софт для распаковки или сжатия файлов больше не понадобится.

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