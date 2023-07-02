Украинские пользователи не спешат обновляться до Windows 11, даже несмотря на то, что Microsoft больше не будет обновлять "десятку".

Аналитики из Statcounter опубликовали результаты обновленного исследования о рыночной доле различных версий ОС Windows. Свежая статистика показывает, что Windows 11 совсем не в почете у пользователей, даже несмотря на новость о том, что Microsoft прекращает выпуск крупных обновлений Windows 10.

По состоянию на июнь 2023 года и спустя почти два года со своего релиза Windows 11 установлена всего на 23.91% устройств, сообщает Statcounter.

Лидером с большим отрывом остается Windows 10 – ее доля составляет 71.1%. В отчете говорится, что переход на Windows 11 с начала 2023 года происходит крайне медленными темпами, даже несмотря на то, что Microsoft окончательно прекратила поддержку Windows 7 и 8.1.

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В свою очередь Windows 7 установлена на 3,43 всех компьютеров в мире.

Windows 8.1 занимает 0,68% рынка, Windows 8 – 0,37%, а легендарная Windows XP все еще установлена на 0,35% всех ПК.

Как видно со статистики, на Windows 10 и Windows 11 приходится доля в больше 95% от всех пользователей "винды".

Что касается Украины, то здесь ситуация для Windows 11 еще хуже. 78.54% украинцев по-прежнему "сидят" на Windows 10, тогда как на новую ОС перешли только 12.19% юзеров. Примечательно, что украинцы также не спешат прощаться с Windows 7 – она установлена на почти 7% компьютеров.

При этом, стоит отметить, что Windows 11 намного популярнее среди геймеров. Статистика Steam по железу показывает, что "одинадцатка" установлена на 35% игровых ПК и эта цифра постоянно растет. В то же время доля "десятки" впервые опустилась ниже 60%.

А меж тем уже в следующем году выйдет Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS.

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