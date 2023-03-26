В перечень вошли устройства от Apple, Google, Samsung, Asus, Sony и OnePlus.

Редакция популярного портала PhoneArena составила список из десяти лучших смартфонов, которые рекомендуются к покупке в 2023 году. В перечень вошли аппараты от Apple, Google, Samsung, Asus, Sony и OnePlus.

Обозреватели отмечают, что ключевыми критериями при отборе стали пять факторов: дисплей, камеры, автономность, производительность и качество сборки.

Если вы ищете топовый телефон и у вас нет предпочтений между iOS и Android, iPhone 14 Pro Max – самый оптимальный выбор. Смартфон Apple отвечает всем требованиям и, помимо несколько завышенной цены, не имеет существенных недостатков, отмечают эксперты.

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Во-первых, у него один из лучших экранов на рынке с диагональю 6,7 дюйма и отличной плотностью пикселей, отличной калибровкой цвета и максимальной яркостью 2000 нит. Во вторых, внутри стоит A16 Bionic, который в настоящее время является самым быстрым процессором в любом смартфоне. В третьих, селфи-камера 14 Pro Max фотографирует лучше, чем любая другая модель на рынке.

Несмотря на позицию в рейтинге, без минусов не обошлось. Это относительно низкая скорость зарядки, немного завышенная цена и отсутствие физической SIM-карты.

Если вы предпочитаете Android, ваш лучший выбор – Galaxy S23 Ultra. Он рассчитан на тех, кому хочется от своего гаджета максимум возможностей. Из минусов эксперты отмечают цену: это один из самых дорогих флагманов на рынке.

Тройку лидеров замыкает Pixel 7 Pro. Android в представлении Google – это уникальное сочетание простоты и плавности интерфейса, пишут авторы. На фоне конкурентов он выделяется оригинальным дизайном, топовым набором камер и первоклассным софтом. К недостаткам Pixel 7 Pro отнесли медленную зарядку и не лучшую производительность в играх.

Какие еще смартфоны попали в рейтинг:

Samsung Galaxy Z Fold 4 – лучший складной смартфон.

Samsung Galaxy Z Flip 4 – лучший смартфон-"раскладушка".

Asus Zenfone 9 – лучший компактный Android-смартфон на рынке.

Sony Xperia 1 IV – первый в мире смартфон с непрерывным оптическим зумом.

OnePlus 11 – "убийца" флагманов за $580.

Google Pixel 7 – стоит на $300 дешевле 7 Pro, но предлагает почти те же функции.

iPhone 13 mini – лучший компактный iPhone.

Накануне Samsung показала один из самых интересных бюджетников на рынке – Galaxy F14. При цене в 160 долларов его главной особенностью стала огромная батарея на 6000 мАч, что для аппаратов компании сейчас редкость. По заявлению производителя, полного заряда хватит на 2-3 дня активного использования.

В свою очередь Xiaomi вывел на рынок два новых смартфона от своего суббренда Redmi – Redmi A2 и Redmi A2+. Это, пожалуй, одни из самых дешевых моделей бренда.

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