При цене в 160 долларов аппарат оснащен дисплеем 90 Гц, камерой на 50 Мп и батареей 6000 мАч.

Компания Samsung показала один из самых интересных бюджетников на рынке – Galaxy F14. Как оказалось, не все бюджетные смартфоны южнокорейского бренда в 2023 году будут похожи на флагманские Galaxy S23.

Его главной особенностью стала огромная батарея на 6000 мАч, что для аппаратов компании сейчас редкость. По заявлению производителя, полного заряда хватит на 2-3 дня активного использования.

Также новинка получила экран IPS на 6,72 дюйма с частоты 90 Гц и разрешением FullHD+. Сам экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5. Внутри – 5-нанометровой процессор Samsung Exynos 1330 с 4/6 ГБ ОЗУ на выбор.

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Что касается фотовозможностей, то в каплевидном вырезе находится "фронталка" на 16 Мп, а основная камера получила датчики изображения разрешением 50, 2 и 2 Мп.

Первой страной, где стартовали продажи Galaxy F14, стала Индия. Там его стоимость составляет 12 990 рупий (около 5800 грн) за версию с 4/128 ГБ памяти и 14 490 рупий (~6200 грн) за конфигурацию с 6/128 ГБ памяти. Позже он доберется до Европы, но когда именно, не сообщается.

Ранее УНИАН писал, что Samsung переносит в свои недорогие смартфоны одну из фишек флагманских моделей – но для потребителей это не хорошие новости. Отныне недорогие устройства бренда не будут иметь зарядное устройство в комплекте.

Первым с "тонкой" коробкой стал Galaxy A14. Распространится ли такая практика на другие модели, пока неизвестно. Не исключено, что Samsung будет выпускать два варианта комплектации для разных рынков: где-то с зарядкой, а где-то без нее.

Ранее УНИАН рассказывал, почему нельзя оставлять зарядку от телефона в розетке и какие опасности для всего дома это влечет за собой.

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