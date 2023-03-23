В перечень вошли устройства от Samsung, Google, Apple, Moto и OnePlus.

Последние годы порадовали нас щедрым "урожаем" технологических новинок. Особенно популярным стал сегмент смартфонов среднего класса: он предлагает наибольший выбор аппаратов и порой предлагает функционал наравне с флагманскими моделями.

Специалисты портала Android Authority рассказали, на какие смартфоны последних лет нужно обратить больше всего внимания в ценовом диапазоне от 150 до 450 долларов.

Лучший из лучших – Google Pixel 6a

Pixel 6a, по мнению обзорщиков, – лучший смартфон, который можно купить сегодня, если в кармане $450. Google удалось добиться исключительного баланса цены и качества. Ни одно другое устройство в этом сегменте не может потягаться с "гуглофоном" в плане камеры, софта и производительности.

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Однако вся эта мощность имеет свою цену, и эта цена – время автономной работы. Аккумулятора емкостью 4410 мАч с трудом хватает на целый день. Еще одним недостатком называется отсутствие беспроводной зарядки: смартфон можно "запитать" только по проводу при максимальной мощности 18 В.

Другие альтернативы

Поскольку Pixel 6a может подойти не всем, редакция Android Authority выбрала семь других недорогих телефонов, которые предлагают хорошее соотношение цены и качества.

Из них четыре – это модели Samsung:

Galaxy A53. Лучший смартфон среднего класса от Samsung – один из немногих вариантов, который может конкурировать с Pixel 6a за свои деньги.

Galaxy A32 5G. В то время как Galaxy A53 в целом лучше, эта модель предлагает почти то же самое по еще более низкой цене.

Galaxy A13 5G. Уступает многим бюджетным смартфонам в плане производительности и качества сборки, зато предлагает длительное время автономной работы, неплохую основную камеру, а также большой дисплей.

Galaxy A03s. Самый дешевый телефон Samsung в списке. Он, конечно, не идеален, но вы не найдете лучшего предложения дешевле 200 долларов.

В рейтинг Android Authority также попали Moto G Stylus 5G, iPhone SE (2022) и Nord N300. Фишкой первого является комплектный стилус, айфон предлагает дешевую точку входа в экосистему Apple, тогда как модель OnePlus является одним из самых доступных смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения.

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