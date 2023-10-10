Прошло всего две недели, а владельцы 15 Pro и 15 Pro Max уже сообщают о перегреве, вздутии батареи и выгорании дисплея.

Пользователи Pro-моделей iPhone 15 жаловались не только на проблемы с перегревом, приводящие к вздутию батареи, но и "выгорание" экрана. После того как проблема стала массовой, Apple заявила, что такие проблемы действительно могут быть.

Как известно, выгорание пикселей в OLED-экранах при длительном отображении статичной картинки является широкой проблемой, которая охватывает не только телефоны Apple. Но обычно этот эффект проявляется спустя годы работы устройства, а не недели.

Компания признала такие поломки гарантийным случаем и, соответственно, основанием для замены аппарата в СЦ. Но при соблюдении одного из двух условий: нужно, чтобы с момента продажи прошло не более двух недель или брак айфона должна доказать экспертиза.

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Также Apple отметила, что выгорание экрана в iPhone 15 Pro может быть следствием системной ошибки. Компания в ближайшее время выпустят обновление iOS, которое уберет с экрана артефакты.

Что касается проблемы с перегревом iPhone 15 Pro и 15 Pro Max в, то на прошлой неделе вышел апдейт для iOS, призванный устранить чрезмерную нагрузку на смартфоны. Впрочем, тесты показывают, что установка обновления не помогла решить проблему.

Также накануне стало известно, что в последних iPhone установлены дешевые китайские аккумуляторы – они предназначены всего для 600 циклов зарядки. Таким образом, батареи в iPhone 14 и 15 стареют уж чересчур быстро.

В то же время УНИАН делился рейтингом смартфонов с самой быстрой зарядкой в 2023 году. Ожидаемо, новенькие айфоны заняли самые последние места в этом рейтинге – чтобы они полностью зарядились нужно примерно два часа.

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