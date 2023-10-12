В частности, часы не получат давно ожидаемые microLED-дисплей или неинвазивный глюкометр.

Следующее поколение смарт-часов Apple Watch, что выйдут в следующем году, обойдутся без "значительных инноваций" – как и в случае с Apple Watch 2023, это будет минорным обновлением серии. Об этом рассказал Минг-Чи Куо, который считается одним из самых точных аналитиков релизов Apple.

В частности, часы не получат давно ожидаемые microLED-дисплей или неинвазивный глюкометр. До внедрения этих функций стоит подождать минимум пару лет, а реализацию матриц нового типа и вовсе могут перенести на 2026 год.

По словам аналитика, Apple Watch являются классическим примером продукта, добившегося успеха благодаря репозиционированию. Если в 2024 году продажи часов упадут, Apple придется снова прибегнуть к репозиционированию устройства, предложив пользователям более существенный апгрейд.

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Стоит отметить, что другой авторитетный инсайдер, Марк Гурман из Bloomberg, ранее утверждал, что в следующем году к юбилею часов должны выйти Apple Watch X по аналогии с iPhone X. Они якобы получат более тонкий корпус, новый способ крепления ремешков и, вероятно, новый microLED-дисплей.

Возможно, юбилейные Apple Watch X будут представлены как дополнительная флагманская модель, как это произошло с iPhone X (вместе с ним вышли iPhone 8 и 8+ с минимальными отличиями относительно "семерки").

Apple пока не закончила с анонсами в 2023 году

Сразу два авторитетных источника рассказали, что до конца этого года выйдут обновленные 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, которые оснастят более яркими и энергоэффективными miniLED дисплеями. Вполне вероятно, что новые модели получат чипы M3 Pro и M3 Max, но другие источники ждут их не раньше весны 2024 года.

Также есть инсайды, что до конца года стоит ждать выхода новых iPad mini. Новая модель почти ничем не будет отличаться от текущего iPad mini 6: ей дадут более свежий чипсет A16 вместо текущего A15, а также немного увеличат ОЗУ и автономность.

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