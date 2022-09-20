А еще у новинки внутри стоит огромная батарея на 9600 мАч.

Китайцы из Ulefone, которые специализируется на выпуске "неубиваемых" смартфонов, представили свое новое детище – Power Armor 16 Pro – которое выделяется на фоне всех остальных устройств на рынке.

У новинки огромный динамик, громкость которого сравнима со средними беспроводными колонками. Это "самый громкий смартфон в истории", – отметил производитель.

Что важно, эту особенность можно использовать не только для прослушивания музыки, но и в чрезвычайной ситуации. Достаточно запустить сигнал SOS, который будет слышен с большого расстояния – тот способен "перекричать" даже автомобильную сирену.

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Еще одна фишка – огромная батарея на 9600 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. Смартфона может хватить на несколько дней работы или 8 часов прослушивания музыки на полной громкости.

По характеристикам Power Armor 16 Pro – типичный бюджетник:

дисплей 5,93 дюйма с разрешением HD+, IPS;

процессор MediaTek Helio G25;

4 ГБ оперативной и 64 ГБ пользовательской памяти;

батарея на 6600 мАч;

в качестве ОС выступает Android 12.

На задней части разместились две камеры: 16 и 2 Мп. Фронтальный сенсор на 8 Мп. Модель защищена по военному стандарту MI-STD-810G, а также сертифицирована по IP68/69K.

Цена в Китае – около 11 тыс. грн. но вскоре ее наверняка можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress.

Напомним, ранее другой китайский вендор Oukitel выпустил "неубиваемый" клон iPhone 13 стоимостью всего $100.

Также УНИАН делился подборкой из пяти лучших флагманских смартфонов стоимостью менее $500. В список попали как новинки, так и выпущенные ранее устройства на Android, которые все еще актуальные для покупки в 2022.

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