Новинка будет доступна на AliExpress уже с 22 августа.

Китайская компания Oukitel, которая специализируется на выпуске защищенных гаджетов, представила свой новый сверхпрочный и ультратонкий смартфон WP20 Pro, устойчивый ко всем вызовам внешней среды.

Блок с камерами здесь выполнен в стиле iPhone 13. Впрочем, сходство только визуально – датчики, само собой, другие и куда проще. Так, в основной системе камер расположен 20-МП главный сенсор, который дополнен селфи-камерой на 5 Мп.

В плане начинки здесь все тоже куда скромнее. Основой смартфона выступает чип MediaTek Helio A22, который питается от ​​батареи на 6300 мАч. Экран характеризуется 5,93-дюймовой ЖК-панелью с разрешением HD+ (1440 х 720 пикселей) и соотношением сторон 18:9. Объем оперативной памяти составил 4 ГБ, флеш-памяти – 64 ГБ.

Из прочих особенностей стоит отметить наличие NFC для бесконтактной оплаты, сканер отпечатка пальцев, встроенный в кнопку включения, и работу при температурах от -40 до +70°C.

Oukitel WP20 Pro будет доступен на AliExpress с 22 августа по цене 110 долларов (около 4000 грн), после чего цена вырастет.

Напомним, ранее другой китайский девелопер Ulefone представил свой "неубиваемый" смартфон со спрятанными внутри корпуса наушниками. Новинка прошла сертификацию IP68/69K и MIL-STD-810G, обеспечивая три типа защиты.

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