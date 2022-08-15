Новинка прошла сертификацию IP68/69K и MIL-STD-810G, обеспечивая три типа защиты.

Китайская Ulefone, специализирующаяся на выпуске "неубиваемых" смартфонов, представила свое новое детище – Armor 15 – которое сам производитель окрестил "первым в мире сверхпрочным смартфоном со встроенными TWS-наушниками".

При этом сам смартфон выступает и как зарядный чехол для беспроводных наушников – они спрятаны в верхней части корпуса под специальными заглушками и выдерживают 5 часов воспроизведения.

Новинка прошла сертификацию IP68/69K и MIL-STD-810G, обеспечивая три типа защиты: водонепроницаемость, пыленепроницаемость и ударопрочность.

По характеристикам Ulefone Armor 15 – типичный бюджетник:

дисплей 5,45 дюйма, IPS, 1440 х 720 пикселей;

чипсет MediaTek Helio G35;

6 ГБ оперативной и 125 ГБ пользовательской памяти;

батарея на 6600 мАч;

в качестве ОС выступает Android 12.

Основная камера состоит из двух модулей: главный на 12 Мп и широкоугольный на 13 Мп. Фронтальная камера – 16-мегапиксельная. Также новинка может похвастаться мощными фронтальными стереодинамики и модулем NFC для бесконтактной оплаты.

В рамках кампании на Kickstarter предзаказать Ulefone Armor 15 можно за $170 (~6200 грн). Версия с чехлом и дополнительными креплениями, включая карабин, стоит $190 (~7000 грн). Этап краудфандинга продлится до 21 августа.

Ранее УНИАН уже рассказывал о смартфоне-монстре с батареей на 21 000 мАч. Адаптер мощностью 27 Вт полностью заряжает аппарат за 4 часа, а часа зарядки хватит на день работы.

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