Реклама будет представлена в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Германии и Канаде.

С начала 2024 года пользователи стримингового сервиса Amazon Prime Video будут видеть рекламу в шоу и фильмах, если не приобретут более дорогую подписку без рекламы. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что этот шаг от Amazon произошел вслед за аналогичными действиями конкурентов Netflix и Walt Disney.

Реклама будет представлена в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Германии и Канаде в начале 2024 года, а затем во Франции, Италии, Испании, Мексике и Австралии.

Видео дня

Amazon представит уровень подписки без рекламы за дополнительные 2,99 доллара США в месяц для членов U.S. Prime. Подписка Prime В США сейчас стоит 14,99 долларов в месяц или 139 долларов в год.

Позже компания поделится ценами для других стран.

При этом контент событий в прямом эфире, например спорт, будет продолжать включать рекламу, даже если подписчик заплатил за план без рекламы.

Amazon-последние новости

Накануне сообщалось, что на Amazon продаются электронные книги, созданные с помощью искусственного интеллекта. Для прекращения распространения книжного спама, компания решила ввести ограничения. Так, в день пользователи могут самостоятельно опубликовать не более трех книг для продажи.

Кроме того, стриминговый сервис Amazon's Prime Video выпустил первый трейлер сериала "Ген V" (Gen V). Который является спин-оффом популярного антисупергеройского сериала "Парни" (The Boys). Премьера сериала запланирована на 29 сентября 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: