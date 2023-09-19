В настоящее время платформа насчитывает 550 миллионов активных пользователей в месяц, которые ежедневно создают 100-200 миллионов постов.

Американский миллиардер Илон Маск хочет сделать социальную сеть X (Twitter) полностью платной.

Об этом сообщает Variety, ссылаясь на его беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Маск считает, что переход на ежемесячную оплату за использование X - единственный способ решить проблему с ботами. Однако конкретную сумму и сроки нововведения бизнесмен не назвал.

По его словам, платформа X имеет 550 миллионов активных пользователей в месяц, которые ежедневно создают 100-200 миллионов постов в социальной сети.

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При этом по состоянию на середину июля соцсеть имела около 50% падения доходов от рекламы и большую долговую нагрузку.

Отмечается, что сейчас программа подписки X (ранее Twitter Blue), теперь называется X Blue, благодаря ребрендингу Маска. Она стоит от 8 долларов в месяц и дает возможность:

Редактировать публикацию в течение одного часа;

на половину уменьшить количество рекламы;

приоритетно ранжировать публикации в поиске;

возможность опубликовать до 25 000 символов (по сравнению с ограничением в 280 символов);

возможность загружать видео продолжительностью до 3 часов или размером до 8 гигабайтов.

Подписчики Blue также имеют право на получение доли дохода от рекламы, первоначально основанной на рекламе, отображаемой в ответах на их сообщения.

Новая политика Маска в X

В начале марта BBC опубликовала результаты собственного журналистского расследования, которое показало, что Twitter перестал бороться с российской и китайской пропагандой. Тогда сообщалось, что новый владелец Twitter Илон Маск уволил команду, которая была ответственна за модерацию контента.

Летом Илон Маск объявил о смене логотипа соцсети. Позже он опубликовал в твиттере новый логотип: вместо известной Синей птицы - буква X. Также домен X.com теперь перенаправляется на сайт Twitter.

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