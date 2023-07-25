Премьера сериала "Ген V" запланирована на 29 сентября 2023 года.

Стриминговый сервис Amazon's Prime Video наконец-то выпустил первый трейлер сериала "Ген V" (Gen V), являющегося спин-оффом популярного антисупергеройского сериала "Пацаны" (The Boys).

Основные события сериала будут происходить в вымышленном колледже для супергероев-подростков Godolkin University School of Crimefighting, которым управляет корпорация Vought International. В центре сюжета – заклинательница крови Мари Моро, которая хотя стать новой участницей легендарной "Семерки". Впрочем, на ее пути возникает немало преград.

"Это частично студенческое шоу, частично "Голодные игры", – обещают авторы шоу.

Главные роли в сериале исполнят звезды "Леденящих душу приключений Сабрины" Джез Синклер и Чанс Пердомо, а также Лиззи Бродвей из "Американский пирог представляет: Правила для девочек", Шелли Конн из "Бриджертонов", Патрик Шварценеггер и другие.

Одним из шоураннеров сериала "Ген V" выступил Эрик Крипке, который также поставил основной сериала "Пацаны", а до этого прославился благодаря шоу "Сверхъестественное".

Премьера сериала запланирована на 29 сентября 2023 года. Первый сезон шоу будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых будут транслироваться одновременно, а остальные пять будут представлены по одному раз в неделю.

Четвертый сезон сериала "Пацаны" – что известно

Параллельно с "Ген V" Amazon's Prime Video ведет работу над четвертым сезоном "Пацанов". Хотя съемки шоу завершились еще в апреле 2023 года, в конце июня этого же года Эрик Крипке заявил, что релиз нового сезона сериала переносится из-за всеамериканской забастовки сценаристов (позже к ней присоединились еще и актеры). Точная дата выхода сериала еще неизвестна.

Сюжет нового сезона шоу пока держится в секрете, однако уже известно, что сериал пополнится несколькими новыми персонажами. В частности, Сьюзан Хейворд (сериал "Оранжевый – хит сезона", фильм "Полтергейст") сыграет Сестру Сейдж, а Велори Карри (фильм "Ведьма из Блэр: Новая глава", сериал "Последователи") – Фейерверк. Кроме того, еще неназванного персонажа сыграет Джеффри Дин Морган ("Сверхестественное", "Ходячие мертвецы", "Хранители").

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